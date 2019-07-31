明起逢2個月年度大潮 氣象局：西南沿海縣市防海水倒灌

2019-07-31 11:46

〔記者蕭玗欣／台北報導〕去年8月高雄旗津因大潮配合東南風帶來水氣，引起嚴重淹水事件，中央氣象局今天表示，今年8到9月間，台灣沿海地區將出現年度大潮，尤其彰化、雲林、嘉義、台南、高雄及屏東等西南部縣市沿海低窪地區，必須在這2個月大潮時段特別注意防範海水倒灌。

年度大潮泛指一年中較高的天文潮汐，由於受到月亮、太陽和地球間天文引力作用，而產生週期性的海水潮汐高度的升降，又因為月亮、地球自轉、公轉軌道位置的不同，較高的潮汐高度多發生在朔、望以及特定季節，台灣地區的年度大潮即發生在每年夏秋交替間（8、9月）之朔或望時。

氣象局表示，由於年度大潮具有較平時期間更高的潮位，往往在沿海低窪地區產生海潮淹水現象，也就是俗稱的海水倒灌，若在此期間再伴隨劇烈天氣系統，如颱風、西南氣流帶來豐沛雨量，將使得排水困難，讓積淹水災情更加嚴重。

氣象局舉例，例如去年8月11至13日（農曆7月1至3日），高雄旗津地區發生海潮淹水事件，就是年度大潮和東南風重合影響所引起。為此，氣象局表列未來2個月台灣各地海水位較高的大潮時段，特別呼籲西南部沿海低窪地區的民眾，在大潮滿潮前後要注意防範海水倒灌。

各地區詳細滿潮時間與潮高資訊可到氣象局官網查詢。

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