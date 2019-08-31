政商名流愛店 這家韓國烤肉屹立半世紀熄燈了...

2019-08-31 05:49

〔記者楊心慧／台北報導〕位於台北市中山北路一段巷弄內的「漢城韓國烤肉」是台北老字號韓國料理店，已開半世紀，裝潢走懷舊風格，器具和食材都相當講究，不少政商名流都是常客，但今天卻是漢城韓國烤肉營業的最後一天，店員表示，是因人手不足、人事成本高、老闆也想休息，因此決定熄燈。

漢城韓國烤肉在1968年開店，至今已有51年，雖是做韓國料理，裝潢卻是中國懷舊風格，以木材為主，店內垂吊中國古典宮燈，看似裝潢有些歷史，卻展現不同特色，反而會讓人感到古典氣派之感，過去政商名流、藝人都是常客，像是行政前院長孫運璿、中信慈善基金會董事長辜仲諒等。

藝人黃子佼昨晚也在臉書PO出和卜學亮、張小燕一起到漢城韓國烤肉吃飯的照片，他PO文寫道「漢城老店倒數兩天，明天最終日快來吃，以前首爾就叫漢城，年輕人都不知道吧。」

店內料理以銅盤烤肉和石頭火鍋為主，不少客人推薦石頭火鍋，直指特製熬煮的湯頭好喝，加上各種新鮮食材，讓人忍不住直呼「這口味真的無法挑剔！」過去第二代老闆魏大傑接受媒體採訪時，曾介紹店內使用在地黃牛肉，以12種醃料醃製，麻油選用台北市民生西路上的信成麻油，可看出他對食材相當講究。

漢城韓國烤肉昨天客人很多，顧客陳先生受訪表示，已是漢城的老客人，從年輕時就會和家人來吃，對家店有滿滿的回憶，得知漢城將熄燈的消息覺得很不捨，才會在結束營業前再來吃。

店內員工受訪表示，店內人手不足是很大的問題，加上老闆想休息，該店是全台最早開的第二家韓國料理店，不少熟客得知將熄燈後來捧場，這幾天生意很好，從白天一路忙到晚上，因此最後一天不會辦活動。

至於未來是否找別的地方在開店，店內員工說，建物和車庫都是老闆自己的，應該就關掉不會再找其他地方了吧。

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