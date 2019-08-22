逾30年總督西餐廳月底歇業 嘉義人不捨感嘆

2019-08-22 10:09

〔記者王善嬿／嘉市報導〕在嘉義市開店逾30年的嘉義總督牛排店，裝潢走歐洲華麗風格，除提供牛排還有火鍋，許多嘉義人從小吃到大，還帶著二代子女用餐，然而隨近年餐飲業激烈競爭，店裡生意每況愈下，月前業者在臉書公告，將於8月31日歇業，且即日起到歇業前，都只供應晚餐，不少老顧客聽聞消息前往用餐，向老店告別。

在總督西餐廳用餐30多年的熟客表示，得知老店歇業很不捨，之後只能去台北市探望老闆、吃牛排了；還有客人表示，小時候與父母常去總督用餐，充滿回憶。

總督西餐廳老闆鄭金連是台北人，從餐廳外場起家進而創業，40多年前，在台北市忠孝東路開第一家店，30多年前因妻子為嘉義人，便在嘉義市開第二家店，2000年象神颱風時疑因電線引發火警而歇業3年，2003年遷址重起爐灶，原本只賣火鍋，因有客人建議而引進牛排西餐。

鄭金連與妻子親力親為，常在店內親切招呼客人，店內招牌的碳烤鐵板牛排外酥內軟，是許多熟客的最愛。

鄭金連說，近年因餐飲店家多，競爭激烈，且許多消費者會往台中市、台北市等都會區消費，收入難負擔店裡的人力、食材成本，加上數十年台北、嘉義市兩頭跑也覺得累了，嘉義店歇業，台北店交由女兒打理，要與妻子休息、享受人生。

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