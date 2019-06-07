時代的眼淚！豐原三民書局9月底熄燈 賣書到最後一刻

2019-06-07 22:40

〔記者張軒哲／台中報導〕誠品與諾貝爾兩大連鎖書店相繼退出豐原後，屹立豐原超過半世紀的三民書局將於9月底熄燈，這間書局是目前豐原僅存大型書店，業者說，將賣書到最後一刻，若持有豐原三民書局所販售的禮券及提貨券，請務必於9月30日使用完畢。另外，台北三民出版社所發行的禮券，則代收至8月31日為止。

隨著實體書店式微，豐原大型書店不堪龐大租金壓力，陸續撤出，三民書局也不堪虧損，營業至9月30日。

店家給讀者公開信提及：

「1978年6月9日，承接豐原三民書局那日起，倏忽經歷41年，無論是晴朗或陰雨的日子裡，一同見證民主的實現，經歷無數次水患及火神的衝擊，我們勇敢走過來。多麼希望和大家走下去，可惜，我們的結束先到來。因租約到期，我們決定將於2019年9月30日結束營業，離開中正路30號。感謝豐原客運公司應允租用豐原客運舊辦公大樓，得以長久地經營豐原的文化據點。感謝朋友們41年的牽成，不離不棄，每次熟悉的招呼，問候彼此家人的近況，比我們更固執地，以實際消費支持實體書店，一同走過閱讀風氣的式微與網路折扣夾殺的衝擊，堅持到此刻，有您作為豐原三民書局強而有力的後盾，何其榮幸。感謝有您相伴的美好時光，祝願朋友們啊，在疲憊的一天結束之際，能讓你想起曾有個閱讀的地方放下匆忙、沉澱自我，閱讀書本將持續傾聽你的欣喜哀愁。」

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