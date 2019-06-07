獨家》中部重量級新潮流大老 經營逾40年民主書店驚傳將收攤

2019-06-07 19:40

〔記者張軒哲／台中報導〕豐原三民書局再見！屹立豐原逾半世紀的三民書局將於9月底熄燈，這間書局是台中市綠營大老利錦祥於41年前接手開設，最初在這家書店現址支持黨外運動，堪稱是中部民主運動的象徵，店家因租約到期與不堪虧損，忍痛結束營業，讀者跟老顧客相當不捨。

64歲利錦祥熱愛文學跟音樂，現職「台灣新社會智庫總幹事」，年輕時本來想開唱片行，23歲時頂了豐原車站前三民路21號的三民書店，當時書店已營業十餘年，利錦祥沿用三民書局店名至今，22年前第二度遷址至中正路現址，隨著連鎖書店一間間歇業，三民書局苦撐至今，目前是台中山海線地區最大型的書局。

40年前美麗島事件發生前後，三民書店因地處中部，是南北黨外人士串聯根據地，受到情治單位長年關注。多年來，利錦祥是綠營新潮流政治操盤手，擅打選戰。當年台灣鄉土小說家洪醒夫在神岡社口國小任教，都會光顧三民書局買大量稿紙，與利錦祥相知相惜，並與前立委王世勛三人創立了《台灣新文學雜誌》。他還每個月舉辦兩次文學講座，曾邀請林文義、林雙不、吳念真、吳晟等作家到書店演講。

三民書局空間寬廣，三層樓販售各類型文學書籍、參考書跟文具用品，加上的處黃金地段，是山線地區民眾買書首選。利錦祥坦言，文學是他的最愛，自己也有作家夢，但開書店也很貼近自己的理想，近年實體書店式微，連鎖書店也很難經營，獨立書店更難撐，因逐年虧損金額擴大，因在地感情跟顧及老員工就業，才苦撐至今，將於9日正式對外宣布熄燈消息，不排除有機會仍再另覓他處，開設小型書店。

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