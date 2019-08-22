9/15熄燈！開業12年天星港式飲茶租約到期

2019-08-22 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕又有老店熄燈！鄰近兄弟飯店、微風南京的「天星港式飲茶」開業已12年，近日在官網公告，因為租約到期，因此將於9月15日停業。

天星港式飲茶是京星餐飲開設的第4間餐廳，創立於2006年9月，是京星旗下唯一「非24小時營業」的餐廳。

根據官網公告，由於租約到期，股東會經考量決定不再續租，天星港式飲茶將於9月15日停業；若顧客仍有未過期的「現金抵用券」，仍適用於京星一店、二店和吉星。

公告也指出，業者計畫另覓新址開設新店。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法