金好禮！遊金門博狀元餅 「狀元巨型拉霸機」統統有獎

2019-08-30 22:29

〔記者吳正庭／金門報導〕金門中秋博狀元餅活動明天（8月31日）起至9月15日登場，前往金門觀光的遊客除了可在台灣6座機場提前體驗博餅樂，還可到金門「狀元巨型拉霸機」前試試手氣，人人有獎，有機會拿到台灣、金門來回機票大禮！

「狀元巨型拉霸機」比一個成人還高，放置地點在「清金門鎮總兵署」和「九宮碼頭」，遊客可在台灣各機場或水頭碼頭領取戳章卡，到金門近70家的活動特約商店參與博餅體驗，只要在其中5個特約店家消費並蓋滿戳章，即可拉霸一次，人人有獎；最大獎是台灣、金門來回機票，還有未上市先轟動的限量版「水獺娃娃」和「金門3寶文創毛巾」，另有金門特產貢糖、麵線、牛肉乾、一條根貼布、砲彈鋼刀等，要讓遊客都能感受滿載而歸的博餅之旅。

金門縣政府觀光處處長丁健剛說，今年的中秋博狀元餅活動以「金好」為主題，推出「金好運」機場迎賓博餅趣、碼頭博餅趣、「金好禮」集章換好禮、「金好看」博餅小劇場、「金好康」店家博餅樂、後浦商圈博餅樂、「金好玩」鄉鎮博餅賽、「金好彩」團客博餅樂等「6大金好」。巨型拉霸機就是「金好禮」的活動項目。

丁健剛說，拉霸機以狀元帽為特殊造型，一定可以成為最夯的打卡點，只要在清金門鎮總兵署與拉霸機合照並打卡上傳FB個人動態，或上傳IG公開帳號hashtag #2019金門中秋博餅，即可兌換限量的小禮物，相關活動時間請關注「樂遊金門」臉書。更多好康、好玩的相關活動資訊，可上金門縣觀光旅遊網或「2019金門中秋博狀元餅」活動網站查詢。

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