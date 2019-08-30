新學期開學日 台中長億高中5外籍生吸睛

2019-08-30 21:08

〔記者陳建志／台中報導〕市立長億高中這學期開始成立雙語實驗班，並與扶輪社合作，安排5位來自美、德、法、義、俄的高中生進班就讀，今天是國小到高中的開學日，這5位外籍生出現在校園，吸引同學的目光，學校除安排報到說明會，還讓5位同學和實驗班同學相見歡，校方表示，未來除和雙語班同學一起上課，也會安排到校門口協助交通指揮，讓5位同學融入學校生活。

長億高中校長沈樹林表示，為推動國際教育，這學期首次成立雙語實驗班，共招收29位學生，並在教育局支持下，聘任專任的英文老師Danny P. Simth授課，未來將在該班進行全美語教學，培養同學的外語能力，提升國際競爭力。

沈樹林表示，這學期並在扶輪社協助下，安排美國籍Lydia、德國籍Mads、法國籍Christiane、義大利籍Beartice及俄羅斯籍Vladimir到學校就讀，未來將和雙語實驗班的同學一起上課，希望藉由交流，認識彼此的文化，開拓學生的視野。

今天是開學第1天，因學校首次有外籍生就讀，5人出現在校園都吸引同學目光，學校特別舉辦5人的報到說明會，5人進行自我介紹，並認識校園環境，了解未來課程規劃。

校方表示，未來每週五早上，將安排外籍生到校園口協助交通指揮，希望在為期1年的學習生活中，讓外籍生深刻融入學校生活。

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