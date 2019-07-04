在台完成大學學業 日本女孩感謝：盼大家珍惜這塊土地

2019-07-04 09:18

〔記者洪瑞琴／台南報導〕領教育部「台灣獎學金」的成功大學台灣文學系日籍畢業生勝村亞季，成績表現優秀甫獲頒獎表揚，在即將返回日本前，她公開感謝台灣人的付出，讓她可以完成學業，對於「香港反送中」事件更是有感而發，盼望大家要珍惜愛護這片民主之土。

勝村亞季說，「台灣獎學金」提供每學期4萬元學費（舊制），以及每月生活費1萬5千元，對於來自單親家庭的她而言，經濟幫助實在很大，除了感謝政府之外，這些錢更來自每位台灣人民繳稅，「是台灣人給我在台灣讀書的機會」，拿獎學金在台就讀的外籍生應該要有這種基本體悟。

因為年少時曾來台灣旅遊的初體驗，種下心中對台灣好奇的種子。4年前，台大、政大、成大、台師大、中山全部都考上時，她選擇成大台文系第一志願，許多人問：「妳讀台文系要幹嘛？」

勝村亞季說，現在回過頭想，因台灣的民主開放，她完全不受「價值」、「薪水」一般世俗框限，可以專心做學問，「在我眼中的台灣，每個人都非常熱心付出， 且受人幫助並不會感到不好意思，而是懷著感謝去幫助下一個人」，無論校內、校外，深刻感受周遭身邊的人的付出。

不過，就一個外籍生觀點，她決定來台灣讀書，目的就是認識這塊土地上所有事物，盡量多接觸在地文化，嘗試各種生活聯結方式，參加台、日文翻譯義工工作，探索「什麼叫作台灣」。

勝村亞季說，其實台灣擁有多元族群文化，有16個原住民民族，還有豐富的西拉雅文化，台語也不是「有音無字」，其實就有羅馬白話字書寫，「不知道不代表不存在」，發現很多在地台灣人未重視認識學習自己母語文化。

勝村亞季說，尤其最近發生「香港反送中」事件，台灣與香港的不同處，就在於這裡的人民分享有民主言論自由，外國人同樣也感受得到，希望台灣人好好珍惜維護這塊土地。

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