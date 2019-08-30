頭城搶孤沒注意時間 他率先翻上孤棚卻錯失冠軍

2019-08-30 06:21

〔記者張議晨／宜蘭報導〕農曆7月29日「關鬼門」，重頭戲「頭城搶孤」在昨（29日）深夜11點登場，最後由羅東鎮公所「A隊」登頂，砍下孤棧頂的順風旗，獲得冠軍，包含大會獎金、孤棧加碼獎金等，共可領到33萬元獎金。

頭城搶孤為鬼月壓軸，孤棚分為16支孤柱、平台以及架在平台上的13支孤棧，今年有12支隊伍參賽，選手須靠手、腳攀上塗滿牛油的孤柱，最後在「倒翻棚」階段，以倒掛金鉤方式翻上平台，才算奪冠。

今年羅東鎮公所報名3隊，分別為「羅東鎮公所」、「羅東鎮公所Ａ」、「羅東鎮公所Ｂ」，起初「羅東鎮公所」選手李育任，率先完成「倒翻棚」，卻沒在規定的兩分鐘內，攀上平台，喪失資格，攀上孤棧到一半時，被雲梯車載下。

李育任是上屆搶孤比賽的冠軍選手，未能順利衛冕成功，臉上滿是失落表情，一旁隊友只能頻頻鼓勵，用沾滿牛油的衣服擦拭他臉上夾雜的淚水與汗水。

比賽時間進行近20餘分鐘後，在後頭的「恆春鎮公所搶孤隊」與「羅東鎮公所Ａ隊」爭搶第一頭銜，「恆春鎮公所搶孤隊」第二個翻上孤棚，羅東Ａ隊則緊接在後，但在孤棧階段時，羅東Ａ隊超車，選手李東益順利鋸下順風旗，拿下冠軍。

不過，依照搶孤規則，率先完成「倒翻棚」就算冠軍，「羅東鎮公所」喪失資格後，原先觀眾及大會主席認為第二個翻上孤棚者奪冠。

但最後大會裁判出面解釋，如果「羅東鎮公所」沒有犯規，他就是第一名，但因為喪失資格，後續冠軍以第一個鋸下順風旗者拿下冠軍。

雖然羅東Ａ隊奪冠，代表鎮公所的3隊選手們卻看不到笑容，有選手認為，孤棚上面跟地面裁判口徑不一致，造成選手誤判時間，「大家都練習很久，卻在最後關頭失去冠軍，任誰都會難過」。

失去衛冕機會的李育任，在隊友鼓勵下眼眶泛紅，他說，為了比賽苦練很久，失去冠軍機會確實很令人失望，只能再加把勁拚回來。

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