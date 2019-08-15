異軍突起！恆春豎孤棚大賽 德和福興宮奪冠

2019-08-15 23:31

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕有144年歷史的屏東恆春搶孤、豎孤棚活動，今晚在恆春東門城外舉辦，雖然整天間歇雨勢不斷，但活動開始後氣候涼爽無雨，藝人白冰冰、王中平、余皓然等陸續登台，加上搶孤拚獎品活動炒熱氣氛後，豎孤棚大賽由異軍突期的德和福興宮率先攻頂，搶下冠軍順風旗及30萬元獎金，第二名則由去年冠軍滿州體育會拿下。

「我們搭設練習場苦練3個月！」德和福興宮領隊楊宗熏表示，攻旗手年僅22歲且有豎孤棚經驗，經過密集訓練攻頂技巧，果然一舉奪冠；今年僅獲第二名的去年冠軍攻旗手彭威華則大嘆，「綁腳繩速度慢了，只能看著對方先率先攻頂。」

昨晚8點55分擲筊決定的比賽時間一到，競賽選手們第一階段用疊羅漢方式奮力向上攀爬，木柱上塗有高達250公斤的新款土黃色牛油，考驗選手適應性，首度「下海」實戰的立委莊瑞雄，沾滿渾身牛油直呼「真不簡單」，不少選手索性先刮牛油後休息等待第二階段。

攸關勝負的第二階段，老經驗的隊伍們則耐心地先綑綁布條，交由攻旗手迅速攻上13公尺高的孤柱，觀眾們紛紛抬頭看著隊伍搶攻孤棚頂，心情跟著攻旗手起起落落。

今年豎孤棚大賽前6名分別為冠軍德和福興宮、滿州體育會、盤天宮、大光少年隊、頂城虎頭山隊、大光老班隊。

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