頭城搶孤29日見 主辦單位曝歷屆「最大秘密」

2019-08-21 15:05

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭鬼月重頭戲「頭城搶孤」8月29日晚間11時登場，頭城鎮民代表會主席、頭城中元祭典協會理事長楊碧村，今透露歷屆搶孤會場的最大秘密，當掛有竹葉的竹尾放上孤棧後，原本倒垂的模樣會馬上變成「直挺挺」，耆老將這現象視為「檯面下」的搶孤開跑，相當玄奇。

頭城搶孤與恆春搶孤並列為台灣兩大中元節盛會；恆春搶孤為中元節當天登場，頭城搶孤則選在鬼門關前1天，也就是農曆7月29日晚間11點舉辦。

雖然都名為「搶孤」，但兩地難易度不同，楊碧村表示，雖然頭城、恆春兩地孤柱都塗有牛油，但頭城僅允許3人疊羅漢，後續只能靠體力拚上高點，隊選手是一大挑戰，「沒有足夠體力、信心，沒有人可以順利爬上去」。

本屆頭城搶孤預計有12支隊伍參賽，參賽隊伍先以3人疊羅漢方式，攀上孤柱，抵達孤棚後，還須「倒翻棚」，用倒掛方式，翻上與孤柱成直角的孤棚，最後在攀上竹編的孤棧，鋸下順風旗後，才算完成競賽。

搶孤活動進入倒數，楊碧村今也透露頭城搶孤的「最大秘密」，他指出，順風旗之上的竹尾，是搶孤活動前一天才從竹子上鋸下，竹尾枝節較細，剛採下時是呈現「倒垂」的樣子，但活動登場前，只要當竹尾綁在順風旗上，馬上從「倒垂」變成「直挺挺」，宛如多了生氣，令人嘖嘖稱奇。

「真的很玄！」楊碧村說，這個現象每屆搶孤都有，耆老將竹尾從「倒垂」變成「直立」樣貌，視為檯面下也就是陰間搶孤活動開始，外地遊客若不信，可在搶孤活動開始前，注視頂端竹子的樣貌，「會有不一樣的發現」。

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