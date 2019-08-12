恆春搶孤「開香」！ 報名隊伍火熱「爆棚」

2019-08-12 22:50

〔記者陳彥廷／屏東報導〕1年1度的恆春古城「國際豎孤棚觀光文化活動」，在昨天「開香」儀式後正式登場，其中重頭戲「搶孤」於中元節當天晚間開「搶」，活動之前卻有媒體報導指今年參賽隊伍不足，恐失看頭，不過，恆春鎮公所今天公佈報名隊伍數，竟高達37隊，比參賽場地的32支柱子還多，堪稱「爆棚」，鎮長盧玉棟歡迎全國民眾共襄盛舉。

中元祭典中最熱鬧又刺激的活動就屬「搶孤」，全台僅北頭城、南恆春有舉辦類似的搶孤習俗，整個活動在昨天點燃高達12台尺的「天地吉祥香」後，中元法會連辦5天到搶孤，就是為讓孤魂野鬼在民俗月飽餐。而豎孤棚當天在向神明擲筊決定開賽時機後，每隊8名壯丁就會摩拳擦掌，等待開賽槍響，奮勇在塗滿牛油的木柱不斷向上爭先。

不過，日前報名不如預期，就有媒體認為隊伍數不足，南台灣知名的中元儀式恐失看頭。不過，在恆春鎮公所廣邀各路好漢後，今天公佈參賽隊伍竟高達37隊，除了另一搶孤聖地「頭城」亦有人組隊外，還有嘉義、台南等地區都有組隊參加。

恆春鎮長盧玉棟表示，「國際豎孤棚觀光文化活動」從週日的「開香」儀式開始，活動雖被部分媒體唱衰，但現在已有37支隊伍參加，共同競逐91萬元的總獎金，還有貴人相助高達12台尺的「天地吉祥香」開香，今天香順利燒完，是賽事過程平安的好兆頭。

今年活動有不少創新，除週三萬人踩街歡樂恆春，週三、四還有首創騎馬巡禮古城的免費文化體驗，緊接著就是晚間的重頭戲「搶孤」，晚上6點的晚會也請來白冰冰、王中平夫婦、蘇宥蓉及曾治豪、阿文及東諺等歌星或主持團的晚會。

但隊伍過多要如何在僅32支孤棚柱上競賽？盧玉棟則是笑稱，他現在也正在思考，「很頭痛」。

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