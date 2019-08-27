挑戰頭城搶孤！恆春三強組「英雄聯盟」北上奪旗

2019-08-27 21:44

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕農曆七月最知名的南北盛事「恆春豎孤棚」、「頭城搶孤」，29日將輪到宜蘭頭城進行搶孤，近年最佳僅獲得第五名的恆春聯隊，今年派出3支隊伍組成「英雄聯盟」，希望能搶進前三名佳績。

宜蘭縣最具代表性的傳統民俗活動「頭城搶孤」，29日也就是農曆七月最後一天，將在頭城搶孤園區舉行，不同於恆春中元節豎孤棚爬上孤棚頂就獲勝，頭城搶孤上棚頂後還得爬上掛滿供品、頂端插著順風旗的孤棧，但同樣著重在攻擊手的訓練，恆春聯隊攻擊手們近期夜間賣力訓練，吸引不少民眾圍觀。

頭城搶孤堪稱刺激獎金爭奪戰，雖然冠軍順風旗只有一支，但其他11支順風旗沒有限制隊伍幾個攻擊手上去，每隊5名選手，有實力的都可當攻擊手，只要首位攻擊手翻上孤棚，下一位攻擊手就能再上奪旗，厲害的隊伍可拿下7、80萬獎金。

上次代表滿州體育會攻擊手拿下第五名的彭威華說，這次恆春3支聯隊網羅中元豎孤棚前六名的頂尖攻擊手，甚至還有體耐力驚人的「英國傭兵」助陣，希望能多拿下幾支順風旗，捐獻給辛苦建廟的德和福興宮。

今年五度北上參賽、也拿下今年恆春豎孤棚亞軍的的彭威華分析，頭城選手認為恆春賽事較難，但恆春選手豎孤棚著重在手臂力道爆發，但頭城比賽繩索為往上推拉，攀爬時須用到全身核心肌群，難度高，因此，選手們天天都在進行體能訓練，也練出一群肌肉猛男，希望為恆春英雄聯盟拿下佳績。

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