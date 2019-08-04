不怕中國奧步阻觀光 恆春豎孤棚古裝騎馬遊城吸目光

2019-08-04 11:29

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春民俗信仰活動「中元豎孤棚」將於8月15日舉辦，恆春鎮公所今早找來高達27公尺的綠竹，進行「豎燈篙」儀式祈求活動順利，不少民眾擔心中國「阻客來台」政策傷害觀光業，恆春鎮公所特別創新推出「騎馬遊城」及「迷你順風旗」，為豎孤棚活動增添更多趣味，吸引更多國際遊客到恆春旅遊。

「今年更需要創新拚出豎孤棚觀光熱潮！」穿著古代官服亮相的恆春鎮長盧玉棟說，墾丁觀光業可能受到中國政策影響，恆春這項歷史悠久的豎孤棚觀光活動更顯得重要，今年不僅激烈的豎孤棚大賽，更加入許多跟古城歷史相關的體驗活動，就是希望從台灣尾帶頭拚出國內旅遊的熱潮。

過去豎孤棚習俗只有四根牛油柱供攀爬，2007年改造為國際競賽規模後，總共有36根柱子，除了好兄弟使用的竹竿，象徵恆春4座城門的原始4根柱子也保留不予攀爬，目前已經過過20支隊伍報名，沒有外界傳言「等無人報名狀況」，最後將由32支隊伍爭奪總獎金30萬的年度總冠軍。

盧玉棟表示，為了創造不一樣的豎孤棚文化體驗，今年特別的加入穿古裝、騎馬巡禮古城的免費體驗活動，時間為8月14日、8月15日上午9時至11時及下午2時至5時，地點在北門城牆段舉辦，14日踩街活動、8月15日豎孤棚晚會活動現場拍照打卡上傳即可獲得祈求平安的限量版文創品「豎孤棚順風旗吊飾」，也特別和「海角七號─阿嘉的家」合作於豎孤棚系列期間進行打卡送優惠活動，希望前來遊恆春、賞競賽的旅客收穫滿滿，拉抬當地觀光業。

豎孤棚當晚民眾最期待的「搶孤品活動」，今年將發送超過4000份以上的孤品，晚會表演則邀請傳統樂曲二胡女神馮啟絜、恆春之星王中平夫婦，並由資深藝人白冰冰搭擋歐巴團體「台一線」東諺、阿文聯手主持，現場還能聽到來自超級星光大道曾治豪和唱將甜心蘇宥蓉的表演。

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