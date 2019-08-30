頭城搶孤激戰1小時落幕 冠軍選手是名36歲鐵工

2019-08-30 06:12

〔記者張議晨／宜蘭報導〕頭城搶孤昨天深夜11點登場，12支隊伍在沾滿牛油的孤柱上激戰近1小時，最後由羅東鎮公所「Ａ隊」的李東益，率先鋸下孤棧頂的順風旗，奪下本屆冠軍，包含大會獎金、孤棧加碼等，共可領到33萬元。

頭城搶孤為鬼月壓軸，孤棚分為16支孤柱、平台以及架在平台上的13支孤棧，選手須靠手、腳攀上塗滿牛油的孤柱，最後在「倒翻棚」階段，以倒掛金鉤方式翻上平台，才算奪冠，今年有12支隊伍參賽。

今年羅東鎮公所報名3隊，分別為「羅東鎮公所」、「羅東鎮公所Ａ」、「羅東鎮公所Ｂ」，「羅東鎮公所」選手李育任，率先完成「倒翻棚」，卻沒在規定的兩分鐘內，攀上平台，喪失資格。

緊接在後頭的「恆春鎮公所搶孤隊」與「羅東鎮公所Ａ隊」爭搶第一頭銜，「恆春鎮公所搶孤隊」第2個翻上孤棚，羅東Ａ隊則緊接在後，但在孤棧階段時，羅東Ａ隊超車，選手李東益順利鋸下順風旗，拿下冠軍。

36歲的李東益還未婚，是名鐵工，上屆也曾代表羅東鎮公所參與搶孤，最後在倒翻棚階段最後關頭，不慎滑落，與冠軍失之交臂，這次捲土重來，利用時間自我訓練，雖然非第一個翻上孤棚，但在攀爬孤棧時「超車」，比恆春代表隊更早鋸下順風旗奪冠。

「不要趕、不要慌！」李東益說，他在平台上休息到可以繼續時，才開始往上，攀著攀著直到鋸到順風旗時，才驚覺自己拿下冠軍，腳踏實地把步伐踩穩，才有機會奪冠。

至於另一隊「隊友」李育任喪失資格，李東益也替他打抱不平，認為兩分鐘時間太短，「兩分鐘逼選手完成倒翻棚，直接把他趕下來比較快。」

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