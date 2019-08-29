華航機上有蛇！貨艙驚現黃金蟒 地勤急通報捕捉全機檢查

2019-08-29 18:27

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕中華航空公司27日深夜飛往美國班機的散貨艙內，意外出現1條黃金蟒幼蛇，地勤人員發現後，通報桃園機場公司消防隊派員抓回。貨艙及客艙經過徹底檢查，確認沒有其他異物後才順利起飛，至於該條蛇為何出現貨艙內，在相關單位正追查原因。

華航預訂27日深夜11時50分飛往美國洛杉磯的CI-008班機，地勤人員裝載1個寵物籠子到飛機最尾端的散貨艙時，竟然有一條蛇從寵物籠子裡爬出來，地勤人員見狀連忙通報桃園機場公司消防隊派員抓蛇。

消防隊員到場擒蛇，發現是1條無毒的黃金蟒，從體型研判還屬於幼蛇，相當溫馴。不過飛機上有蛇不能等閒視之，工作人員全面檢查散貨艙及其他貨艙，確定沒有其他異物，班機延誤7分鐘起飛。

據了解，華航這班飛機裝入散貨艙籠子內，裝著1隻申報運出的犬隻，發現有黃金蟒跑出籠子後，犬隻也卸載，經獸醫及委託運送犬隻的貨主到倉儲會診，確認犬隻狀況無異常，才由隔天的班機運往目的地。

華航表示，經過初步查證，最近幾天並無相關活體蛇類動物的托運需求，飛機散貨艙出現黃金蟒，已經請相關單位協助調出監視畫面，深入調查原因。

該航班托運犬隻的過程，過濾清查後都沒有發現異常狀況，工作人員研判，可能是因為托運犬隻的籠子孔目比較大，蛇類能輕易進出，至於黃金蟒的來源及如何闖進犬隻籠子，相關單位將持續調查釐清。

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