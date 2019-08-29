新增「呷台南」美食書寫 第9屆台南文學獎得獎名單出爐！

2019-08-29 16:48

［記者劉婉君／台南報導］「台南文學獎」邁入第九屆，共有10個競賽項目，總獎金近125萬元，得獎名單今天出爐。今年新增「呷台南」項目，希望透過書寫台南美食，讓各地讀者可以經由文字，隨著作者的味覺記憶，感受城市的文化情感。

由台南市文化局主辦的台南文學獎，今年共有519件參賽，其中，呷台南有103件，數量最多，華語現代詩也有100件，青少年新詩及散文分別有28件及45件，經初、複、決審，計有55件作品脫穎而出。最大贏家為近年崛起的文學寫手王永成，囊括台語短篇小說、華語現代詩冠軍及台語現代詩佳作。青少年組林欣妤現為國三學生，同時獲得散文第2名及新詩佳作。

劇本、短篇小說類首獎可獲獎金10萬元、優等6萬元、佳作1萬5千元，兒童文學類首獎獎金8萬元、優等4萬元、佳作1萬元，詩類首獎獎金6萬元、優等3萬元、佳作1萬元，青少年組第一名可獲獎金1萬2千元、第二名1萬元、第三名8千元、佳作5千元，呷台南組優選每名可獲獎金6千元。得獎作品將由文化局結集出版。

劇本首獎胡錦筵《夏天好美麗》，優等陳彥廷《晚安母親》，佳作吳品瑜《一池「星の湯」的危機佮破滅》。

台語現代詩首獎柯柏榮《記持開始食餌--ah》，優等陳正雄《猶原咧笑》，佳作王永成《大目降的少年街》、許鶴齡《拆合的水道頭六十六號》、陳廷宣《烏、金，夢》。

台語短篇小說首獎王永成《地獄谷》，優等蘇世雄《紅霞再會》，佳作林連鍠《向望》、陳正雄《選舉ê故事》、林榮淑《落西北雨》。

華語短篇小說首獎陳昱良《雙叉路》，優等林芳瑜《連鄉樓》、佳作張英珉《盲眼帥豬公》、方子慈《一個臺南小農村家庭的非典型兒子的家族回憶錄》、黃絹文《1662，北京》。

華語現代詩首獎王永成《飆走的砂丘》，優等李昭鈴《時間在妳這邊》、佳作吳俊霖《潮間帶》、簡帥文《請給我一個位置》、陳士恩《致母書—故鄉鹽水》。

兒童文學首獎陳正恩《老劍獅與流浪狗》，優等陳榕笙《夜奔》，佳作劉碧玲《回家》、陳啟淦《最特別的禮物》、黃脩紋《漂亮的小蜘蛛》。

古典詩首獎林文龍《臺江微風三題》，優等林綉珠《府城三味兼懷臺江古事》，佳作李玉璽《臺江微風—安平晚涼、鹿耳門風和、七股樂遊》、陳文峯《臺江微風三章》、何英傑《臺江微風三首並序》。

青少年組新詩第一名林辰玹《黑咖啡》，第二名王毓志《遲暮府城》，第三名吳翔森《無懼的傘群》，佳作林欣妤《路殺》、梁庭恩《一泡茶的故事》、邱微晴《味蕾的悸動》。

青少年組散文第一名王姿晨《蓮花姐妹》，第二名林欣妤《內窗的眼眸》，第三名洪采嘉《魚暇》，佳作陳芊彣《白日夢》、郭宸妤《保溫瓶》、歐陽思叡《失落，重生，關於我的家族記憶》。

呷台南：王麗娟《藏在月桃葉裡的回憶》、黃彩甄《何止是一盤炸魚腸》、徐正雄《潤餅》、曾元耀《國華街美食攻略》、陳桂蘭《陽春麵，不陽春》、陳東海《台南米糕》、吳品瑜《府城的「順續」美食與美味》、陳昱成《阿賢的肉骨茶攤》、辛金順《鍋燒意麵豆豆情》、陳倚芬《酥藏未竟回憶的肉燕》。

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