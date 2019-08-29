苗縣每月單身青年及婚育租金申請條件更寬鬆 9月2日起受理

2019-08-29 12:48

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府工商發展處受理住宅補貼到30日為止，受理案件均已超額，將採評點制排序；此外，因應少子化危機鼓勵新婚家庭、育有未成年子女的新手爸媽們，以及為了生活出外打拚的單身無殼蝸牛族，工商處將於9月2日到27日開放申請每月單身青年租金2600元及鼓勵婚育租金3千元，苗縣有361位名額，申請資格比原先的住宅補貼更為寬鬆，符合資格的民眾動作要快！

苗栗縣政府工商發展處長黃智群指出，從7月22日到8月30日受理住宅補貼受理申請項目包括「租金補貼2千元」、「自購住宅貸款利息補貼最高210萬」及「修繕住宅貸款利息補貼最高80萬元」。今年補貼戶數共501戶，其中租金420戶、自購住宅貸款利息61戶及修繕住宅貸款利息20戶，截至昨天為止收件申請有710戶，其中租金559戶、自購住宅貸款利息139戶及修繕住宅貸款利息12戶，全案採評點制排序，非依登記順序，弱勢家庭將優先獲得補貼。

黃智群表示，即將開放申請的每月單身青年及鼓勵婚育租金，申請資格比原先的租金補貼更為寬鬆，例如苗栗縣原先住宅補貼每人每月平均所得須低於1萬8582元才能申請，但這次試辦方案每人每月平均所得低於3萬970元即可，將有更多人受惠。

黃智群指出，申請資格為1、單身青年：20~40歲之未婚青年（戶籍內無直系親屬），申請人戶籍與租賃地不在同一直 轄市、縣（市），需檢附就業證明。2、婚育家庭：2年內的新婚、育有未成年子女的家庭，申請人戶籍與租賃地需在同一直轄市、縣（市）。符資格者除可到工商處公用事業科索取書面申請書。也可上網申辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法