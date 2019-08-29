台鐵中秋連假車票今開訂 9小時售出24.2萬張

2019-08-29 11:43

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵中秋節連續假期車票今開放訂票，截至上午9點已訂出24萬2337張車票，台鐵局表示，東、西部幹線尖峰時段長途自強號均已售完，南迴線各車次自強號均尚有座位；提醒今已完成訂票旅客，務必於明日完成取票，逾期未取車票將於8月31日上午9點重新釋出供民眾訂票。另外，9月12日至9月15日東部幹線有4班實名制列車，將於明日凌晨0點起，開放今年8月1日前設籍花東兩縣、身分證U或V開頭，及其配偶與直系血親1親等民眾訂票。

台鐵局表示，東部幹線台北往花蓮、台東方向，9月12日下午2點至9月13日下午3點，花東往台北方向，9月15日上午8點後，長途自強號座位均已售完。西部幹線台北往高雄方向，9月12日下午3點至9月13日上午11點，高雄往台北方向，9月15日上午10點後，長途自強號座位均已售完。南迴線高雄往台東及台東往高雄方向，長途各車次自強號尚有座位。其餘日期、時段東、西幹線及南迴線各車次仍有座位。

台鐵局提醒完成訂票旅客，務必於2日內（含訂票當日）至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。同時提醒尚未訂到車票旅客，因為民眾隨時有退、換票情形，詳細餘票隨時可至台鐵局官網－剩餘座位查詢功能查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法