脊椎潛遁式微創手術 解除高齡患者疼痛

2019-08-28 21:38

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕台灣已進入高齡化社會，高齡退化的問題不僅發生在膝關節，更常出現在脊椎，一名80幾歲阿嬤因脊椎退化滑脫不穩定併神經壓迫，長期背痛腰痛，加上坐骨神經痛，下肢痠麻無力，雖然一直有在持續復健與吃藥治療，但症狀似乎不見改善，且越來越嚴重，日前她接受脊椎潛遁式微創手術，順利解除脊椎疾患的不適。

聖馬爾定醫院骨科醫師林宗志表示，在考慮患者病情，合併內科疾病，高齡虛弱合併骨質疏鬆，手術風險比一般人高許多的情形下，他建議患者使用脊椎潛遁式微創手術，相較於傳統脊椎大傷口手術，脊椎潛遁式微創手術傷口小，組織破壞小，流血量也少，降低手術風險，尤其是高齡患者，術後恢復也能較迅速。

患者在接受手術後，隔天症狀即大幅減輕改善，也能下床走路，沒有傳統手術產生的劇烈傷口疼痛、身體虛弱、大量失血需要輸血以及引流管不方便的問題，除了大幅減短住院時間，也能讓體力體能儘快恢復。

林宗志說，脊椎潛遁式微創手術方法，是採肌肉間隙進入，不破壞肌肉組織，即能到達手術部位，不僅外表皮膚傷口小，身體內的組織破壞也小，利用類似新式開築隧道的潛遁技術，不直接大面積切開手術部位上面的肌肉組織，而是肌肉間隙進入在身體肌肉層下，挖除壓迫神經的骨刺或突出的椎間盤，進而解除神經狹窄的問題。

這樣的手術方式更進一步用於同樣是微創手術的脊椎內視鏡手術，除了減壓切除骨刺，同時可植入椎體護架及微創脊椎鋼釘，重建椎間盤空隙與脊柱穩定度，大幅減少微創手術後復發機會，並可保有重建脊柱支撐及耐受力。

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