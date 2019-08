國際圖書館協會聯盟大會 國圖讓台灣被看見

2019-08-28 19:08

〔記者林曉雲/台北報導〕國際圖書館協會聯盟「世界圖書館與資訊會議:第85屆國際圖書館協會聯盟大會」正在希臘雅典舉行,今年度會議主題為「圖書館:以對話創造改變」,估計約有超過278場次、500餘位講者與3626位來自140個國家的圖書資訊界相關專業人士,在為期一週的會議期間盛大舉行,國家圖書館館長曾淑賢率團24人參加年會、發表論文及海報展,我國共有14件論文及海報發表,讓台灣被世界看見。

曾淑賢館長表示,國圖投稿IFLA海報展活動,獲選2張海報,第一張海報「Share the amazing Chinese rare books」以和全世界分享中文古籍的美好為主題,由曾淑賢館長親自進行導覽解說,展現國圖近年永久保存珍貴國家文獻資產,且致力於與世界共同推動中文古籍之數位保存與利用,藉由國際合作於線上提供數位化成果與服務,並分享予全球大眾檢索、瀏覽、研究與再應用,不僅推展中文文獻資源共建共享,也將人類文明及世界記憶與全世界分享。

第二張海報「Using AI to Analyze Humanities Research Trends in Chinese and Taiwan Studies」則是展示國圖去年建置之文史哲學術趨勢系統,利用人工智慧探索人文研究趨勢,藉由分析全球重要漢學機構及社群網頁,從龐大的資料中找出使用者所關注、需要的資訊,進而創造智慧化的資料分析。以提供漢學與台灣研究領域觀察,分析熱門學術趨勢,藉著介紹海報內容,與國際圖書館界交流,期能激發更多的創意與發想,充分達到國際行銷之效果。

我國代表團拜會IFLA會長Glòria Pérez-Salmerón,會長希望未來能有更多的台灣圖書館同好參加IFLA以及參與國際性的圖書館會議,成員也參訪雅典大學圖書館及希臘國家圖書館新館,促進了我國圖書館界與希臘圖書館界之間交流,也為未來兩國間的圖書館合作奠下發展契機。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法