駐俄代表處將會晤暖心石虎設計師 並協助來台參與通車活動

2019-08-28 19:44

〔記者呂伊萱／台北報導〕觀光局集集彩繪列車爆出設計爭議，原創俄羅斯設計師Катя Молодцова大方繪製石虎新圖無償贈送台灣使用，交通部長林佳龍親自邀請她來台參加彩繪列車通車典禮。外交部今天說明，我駐俄羅斯代表處已與設計師聯繫上，近日將與她會晤，介紹台鐵集集彩繪列車及我國保育石虎情況，盼透過Молодцова使更多俄國人士瞭解我國生態保育，增進兩國的觀光、文化交流。

交通部觀光局集集彩繪列車上的石虎圖案遭爆是從圖庫買的，該圖的原創俄羅斯設計師Катя Молодцова昨大方繪製新圖供台灣無償使用，卻被觀光局以原團隊已有新圖為由婉拒。

交通部長林佳龍昨天深夜打臉觀光局，指其有欠考慮，並親自到Молодцова的IG留言致意，同時邀請她來參加9月21日集集彩繪列車通車典禮；觀光局今天則態度急轉彎，表示會將俄羅斯設計師的美意併入整體造形。

外交部發言人歐江安今天說明，我駐俄羅斯代表處已與插圖原創者Катя Молодцова取得聯繫；Молодцова感謝我駐處主動聯絡，並對交通部長林佳龍的邀請和台灣民眾的支持表達謝意。

歐江安並指出，駐俄羅斯代表處近日將與Молодцова會晤，介紹台鐵集集彩繪列車及我國保育石虎情況，盼透過Молодцова使更多俄國人士瞭解我國生態保育工作，增進兩國的觀光、文化交流。

此外，外交部也已指示駐俄羅斯代表處配合觀光局後續相關規劃，協助洽邀Молодцова來台參與集集彩繪列車通車典禮及其他活動。

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