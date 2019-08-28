大臺南生命線協會志工授證 9月上線守候1995

2019-08-28 16:59

〔記者王涵平／台南報導〕大臺南生命線志工完成10個月培訓，接受授證後將於9月上線，投入生命線自殺防治協談服務。

已成立35年的大臺南生命線協會，去年11月招募培訓第20期志工，歷經10個月專業課程、見習、實習訓練與考核評鑑，昨晚接受薪火相傳志工授證，成為1995協談專線的生力軍。

大臺南生命線理事長蔡光昭表示，生命線是由一群願意付出時間跟心力的志工組成，大臺南（原台南縣）生命線在新營正式開線，35年來已協助超過10萬人次的求救來電。

蔡光昭指出，透過全國各縣市生命線所建構的志工「點」、服務「線」及關懷「面」的心靈服務系統，僅去年全國協談志工人數就有2499 名，提供電話協談服務達16萬9955 人次。因生命線來談對象議題的多元性，為確保晤談內容的品質，每位志工上線之前，都必須先完成146小時職前培訓，並經由協會考核才能正式成為上線志工。

蔡光昭指出，大臺南生命線協會35年來招募協談志工，經評鑑合格將近1200 名，迄今仍於線上協談服務者約有100 名；未能續任者，或為工作升遷、或為婚姻家庭因素而離開，但因其受過專業助人的輔導訓練，成為隱性的協談種子，散播於社會各角落持續關懷並影響這個社會。

蔡光昭表示，生命線面臨募捐銳減與志工召募不易的困境，希望能有更多的善心人士加入生命線的行列，也期待企業與社會大眾能給予生命線更實際的贊助行動與支持。

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