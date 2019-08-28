台灣旅宿網訂房平台上線 6家飯店打頭陣

2019-08-28 17:35

〔記者蕭玗欣／台北報導〕自由行蔚為風潮，國際網路訂房平台也成為趨勢，不過國際訂房平台過去經常衍生非法日租、收取高額手續費等爭議。為打造本土品牌OTA，交通部觀光局「台灣旅宿網訂房平台」今正式上線，未來民眾可透過在該網站選擇觀光局認證的合法旅宿，而該平台也不跟業者收取上架及手續費。觀光局表示，目前平台上共有6家旅宿，分別是台北市華國大飯店、台南老爺行旅、台南台邦商旅、台中全國大飯店、高雄市威豪飯店、旅人驛站鐵花紋創二館，未來將尋求和更多業者合作機會。

交通部長林佳龍表示，自由行旅遊消費型態的改變，消費者已高度依賴訂房平台，旅宿業者與國內外OTA合作行銷卻須支付近2成的高額平台上架手續費，大幅壓縮旅宿業者經營利潤，為了照顧合法旅宿業，觀光局將台灣旅宿網轉型並推動建置本土品牌的「台灣旅宿網訂房平台」，主動協助旅宿業者擴大其客源，提升台灣的旅遊業市場之競爭力。

觀光局表示，目前台灣合法旅宿業共1.2萬餘家，客房數超過23萬間，台灣旅宿網網路訂房平台是無營利性質的，免費提供合法旅宿業者創造新的行銷通路，未來國內外旅客都可透過「台灣旅宿網訂房平台」，如同國外OTA一樣，上網即可搜尋到符合住宿需求的旅館或民宿，歡迎合法業者踴躍申請。

林佳龍也提到，他上任後聽到許多旅宿業者心聲，知道這幾年旅宿業遇到的挑戰非常大，尤其還遇到中客縮減議題，但無論是西進、東進、南進，都不如自己上進；他也指出，觀光局除協助建立本旅旅宿業者做出品牌，同時也會擴大取締非法旅宿，中央和地方要一起做，例如提高檢舉獎金、讓縣市取締情形透明化。

林佳龍也提到，近來傳出有一條龍旅遊業者經營不善的情況，但一條龍的經營方式風險本來就大，應尋求長期穩健的方式，非依賴單一市場，未來旅行業仍要度過轉型的陣痛期，交通部也已和行政院擬定因應做法，幫業者度過難關。

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