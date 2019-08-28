台南鮮果在新加坡逾百家超市全面上市

2019-08-28 15:12

［記者王涵平／台南報導］「台南鮮果新加坡展售會」29日將於新加坡逾百家超市全面上市，南市農業局長李朝塘率團今日參加活動開幕式，大力行銷文旦、芒果等各式台南農特產品。

農業局表示，台南市政府與外貿協會將於本月29日至9月12日在新加坡職總超市超過百家的分店（FairPrice Supermarket）辦理「台南鮮果新加坡展售會」，今日上午在職總超市Bedok North分店辦理開幕活動，李朝塘和駐新加坡台北代表處梁國新代表、職總超市副總裁唐亞炎共同揭幕。

農業局指出，新加坡主要人口為華裔，經濟高度發展，因為土地小、耕地少，是台灣農產食品外銷深具潛力的市場，為了擴大文旦和芒果在新加坡的通路銷售，委託外貿協會在新加坡職總超市辦理促銷活動，採購超過20噸的台南文旦和芒果，以及麻豆、新市、下營等超過10家台南的農會農特產品在現場辦理推薦試吃活動。

農業局表示，柚子、黑豆茶、毛豆香鬆、柚子蔘、水果乾和鳳梨酥等農產加工品，試吃人氣滾滾，新加坡職總超市是星國最大的連鎖超市，旗下有100多家分店和50家暢貨中心。

農業局強調，繼新加坡之後，將再前往加拿大辦理「台南文旦暨農產加工品加拿大展售會」，希望能協助台南農民打開全球海外市場通路。

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