臉書放水果月曆 蘇貞昌：上半年出口產值破紀錄

2019-07-12 13:23

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣水果外銷創佳績，行政院長蘇貞昌今天中午在臉書發文表示，今年只過一半，但已打破過去水果出口產值的全年紀錄，這樣的好成績，除了因為農委會努力開拓新市場、開創新通路外，最重要的當然要歸功於所有農友的努力。

蘇貞昌在臉書放上水果月曆，月曆上指出，2018年全年水果出口產值為新台幣40.2億，今年1至6月為42.3億，今年上半年的成績打破過去20年的全年紀錄。

蘇貞昌說，只要看好台灣，一起讓台灣更好。 只要努力打拚，就能拿出好成績。

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