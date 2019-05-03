水果外銷Q1衝20億 超過去年一半出口值

2019-05-03

〔記者簡惠茹／台北報導〕台灣貨出去！繼台灣去年農產品外銷出口金額創二十年新高，今年第一季生鮮冷藏水果出口值達台幣二十億元，已超過去年整年度的一半。釋迦、鳳梨和蓮霧占出口值前三名，鳳梨和蓮霧的出口值和量更都比去年同期成長超過一倍，農委會希望今年整體外銷能再刷新紀錄。

釋迦、鳳梨、蓮霧最熱銷

今年第一季水果外銷出口成果最新統計出爐，主要生鮮冷藏水果出口值中，釋迦占三十九．二％、鳳梨占三十三．六％、蓮霧占十．一％，總出口值達二十億一千四百萬元，鳳梨和蓮霧無論是出口值或出口量，都比去年同期成長超過一倍。

農委會指出，鳳梨今年第一季出口值達台幣六億六千九百萬元，去年同期出口值是三億八百四十四萬元，成長一百二十三％；蓮霧出口值今年第一季成長一百三十五％，出口值是二億一千九百萬元，去年同期是九千三百萬元；釋迦目前出口值也比去年小幅成長，已達七億九千二百萬元，去年則是六億八千萬元。

農委會表示，今年出口量也都有所突破，鳳梨今年目前出口量達一萬七千一百六十七公噸，比去年同期的七千零三十八公噸增加一百四十三．九％；蓮霧今年已出口一千七百八十八公噸，相較去年同期七百六十七公噸，成長一百三十三％，釋迦今年出口也已經有九千一百九十二公噸，去年則是七千八百八十四公噸。

農委會國際處副處長林家榮表示，今年初農委會成立農產外銷平台，以國家隊（Team Taiwan）概念，整合農民、貿易商到各縣市政府，把台灣好吃的水果賣出去；也持續帶著台灣水果以台灣隊的名義出國參展，香港水果嘉年華後提升了兩成買氣，日本東京國際食品展帶回農水產品二十三億元訂單。水果運銷的技術也有所進步，例如提升冷凍技術，今年首度辦理冷凍釋迦外銷，讓釋迦冷凍後運輸到加拿大、日本等地，解凍後還是一樣好吃。

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