5G起跑 9/4受理申請 年底競標底價300億元

2019-08-28 14:39

〔記者劉力仁／台北報導〕5G起跑，國家通訊傳播委員會（NCC）今天宣布9月4日至10月3日受理業者登記，年底競標，總底價 300億元，按照NCC規劃，如果順利完成釋照，預計明年年中開台。

NCC規劃今年年底將釋出3.5GHz、28GHz、1800MHz三頻段共2790MHz頻寬，其中3.5GHz頻段釋出270MHz頻寬（每10MHz劃分為1單位）、28GHz頻段釋出2500MHz頻寬（每100MHz劃分為1塊）、1800MHz頻段釋出2x10MHz頻寬（全部劃分為1塊）。

NCC代理發言人蕭祈宏表示，NCC委託國際專業團隊提出建議底價，經過NCC委員會討論通過，其中3.5GHz頻段釋照底價243億元、1800MHz頻段底價32億元、28GHz頻段底價25億元，合計300億元。

5G競價分為數量競價、位置競價兩階段。3.5GHz、28GHz頻段特許執照效期至129年12月31日；1800MHz頻段特許執照效期至119年12月31日。NCC參考鄰近日本、韓國、中國大陸經驗，訂定頻譜上限100MHz。NCC也同意電信業者可採共頻共網原則相互合作，降低建置成本，並可加速興建速度。

2013年4G第一波釋照，6家電信業者歷經40天393回合價格大戰，最後以1186.5億元結標，比底價359億高出827.5億元。這一波5G釋照，由於各家電信業者都勢在必得，預估最後結標金額將遠超過300億。

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