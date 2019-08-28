學習微軟歐洲計畫 中山大學培育女性科技人才

2019-08-28 09:03

［記者黃旭磊／高雄報導］仿效微軟歐洲計畫，大學培育國、高中女生科學、技術、工程及數學人才。

中山大學本週舉辦「科學動手做（hand-on）教師工作坊」暨「STEM雁行論壇」，計畫仿效微軟於歐洲發掘11到30歲女性在科學Science、技術Technology、工程Engineering及數學Math（簡稱STEM）領域潛能，培訓種子教師至國、高中指導女生邁向科技領域。

計畫主持人、中山大學副校長蔡秀芬說，各國女性在科學和工程領域多有受限情形，影響就業及經濟競爭力，而性別刻板印象也綁住女性，抹煞成為科技人可能。

微軟在2017年針對歐洲12個國家，調查1萬1500名女性態度，結果發現，多數女性在11歲對科研感興趣，15歲開始減弱，17至19歲情況最差，歸咎原因為缺乏女性典範（role model），也未列入職涯考量。

在場教師做實驗、算題目了解應用程序，彼此交流心得，開學後，將帶領學生更有信心進入科研領域。

蔡秀芬指出，男、女比例失調在國、高中就拉出差距，相關科系、研發單位及工作職場，女性比例占不到3分之1，將鼓勵更多年輕女學生進入STEM領域。

中山大學校長鄭英耀說，中學是影響科學學習性別刻板印象關鍵時期，其中，學校教育有直接影響，教師教學影響更大。

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