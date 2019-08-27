讓世界看見雪霸之美 外籍遊客9/1起可提早4個月申請入山

2019-08-27 16:23

〔記者彭健禮／苗栗報導〕雪霸國家公園的雪山主峰縣及大霸線風景迷人，不僅本國人鍾情，也受外籍遊客喜愛。但過去外籍遊客與本國人一樣，最早於1個月前提出申請；雪霸國家公園管理處為了方便外籍遊客旅台行程規劃，9月1日起開放外籍遊客提前於4個月即可提出申請，把雪霸之美推到全世界。

雪山主峰線及大霸線一直是台灣知名的登山路線，沿路可欣賞珍貴冰河圈谷地形，杜鵑花季百花爭艷，冬季罕見壯觀雪景及一窺世紀奇峰大霸尖山等特殊地景，不僅深受本國人喜愛，也吸引外籍遊客慕名前往。

不過，過去外籍遊客要申請入山，規定與本國人一樣，最早於1個月前提出申請，使得外籍遊客對於旅台行程的安排略為不便。

雪霸處為迎接「2020脊梁山脈旅遊年」，促使外籍登山遊客能提前規劃來台行程，將9月1日起開放雪山主峰線及大霸線，外籍遊客最早可於行程結束日前4個月至入園日前35日於「臺灣國家公園入園入山線上申請服務網」（英文版） 提出申請入園申請及住宿登記。

雪霸處副處長鄭瑞昌表示，且雪霸處觀察，雪山主峰線及大霸線沿途可住宿的大型山屋七卡山莊、三六九山莊及九九山莊，於每週日至週四（不含國定連續假日）都有充足的床位，因此，於上述時段，各山屋每日各保留24個的名額予外籍登山遊客提前申請，不影響本國山友權益。

雪霸處表示，希望透過方便外籍遊客申請，讓世界看見雪霸之美，不過也提醒不論本國或外籍遊客造訪，請遵守入園申請說明，維護入山人身安全。

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