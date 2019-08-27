六十石山花海拍到龍捲風！農民採金針遇罕見奇景

2019-08-27 10:59

〔記者花孟璟／花蓮報導〕富里鄉六十石山正值金針花季，富里鄉金針農民張秀發在line群組貼出一張「金針花海龍捲風」奇景照片，照片視角是從海拔900公尺的六十石山上往下俯瞰花東縱谷，天空烏雲密佈，從空中伸下一條細細長長漏斗狀龍捲風，前景還有金針花海！

颱風剛過，花蓮南區富里鄉天氣仍不太穩定，午後對流旺盛會下大雨。富里鄉農會總幹事張素華轉述，發生時間約昨天下午4點多，當時農民正在採金針，只見天空烏雲壓下來感覺快要下大雨，六十石山農民張秀發在山上採金針，忽然抬頭發現「怎麼天上有一條黑線下來」？他趕快拿手機拍下驚人畫面，照片的前景還有大片盛開的金針花，奇景相當罕見！

張素華說，漏斗狀的龍捲風發生的地點，推測是在六十石山對面的中央山脈山腳的卓溪鄉石平部落附近上空，張素華說，昨天也有遊客看到這個景象，紛紛拍照讚嘆「一輩子可能就只有這一次」！

卓溪鄉石姓民眾也說，昨天下午沒聽說有人看到龍捲風，看到照片很驚訝！她說，颱風的強降雨在卓溪鄉造成多處坍方、土石崩落，「還好龍捲風沒有真的發生在部落」，否則不知道會造成多嚴重災情。

退休的花蓮氣象站主任陳世嵐說，颱風過後昨天富里鄉水汽仍豐沛，由於白天的上午日照充足，足夠的熱能讓昨天下午山區對流強盛，發展出積雨雲，加上垂直、水平風切、水汽足夠等各項條件的配合，因此發展出小型的龍捲風，且龍捲風已貼近到陸地，無疑是正港龍捲風。

富里鄉長陳榮聰也說，從照片上研判，龍捲風的地點，已經在富里、卓溪最南端，靠近池上鄉交界的溪床，距離六十石山有一段距離，幸好對於富里的水田沒有造成傷害。

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