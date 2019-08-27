不只總統故鄉光環 楓港村獲屏縣首座低碳銀級村里

2019-08-27 08:52

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東枋山鄉楓港村雖因總統蔡英文故鄉聲名大噪，但當地長久以來努力社區營造並未停下腳步，最近更從低碳永續家園銅級認證，進一步升等成為屏東縣首座低碳銀級村里。

「楓港村希望永續家園精神延伸居民生活！」楓港社區發展協會黃隆獻執行長指出，社區將廢棄舊軍營改建為「伯勞鳥生態展示館」，於周遭建置蓮花生態池、利用太陽能光電系統設置照明與電動車充電站，更利用回收電線杆搭起了象徵永續精神的風車等，不僅妥善利用社區閒置空間，也建置多項節能減碳設施，頗受評審委員認同。

屏縣府近年積極推動低碳永續家園，輔導社區打造兼具地方特色，累計296個單位參與低碳永續家園認證，其中恆春鎮、九如鄉、里港鄉、萬巒鄉、枋寮鄉等10鄉鎮，及44處村里皆已取得銅級認證，楓港村今年6月提送執行成果升等銀級，以260高分（合格分數:200分）成為屏東首座鍍銀村里。

黃隆獻表示，楓港社區在低碳永續家園認證機制中「生態綠化」、「綠能節電」、「綠色運輸」、「資源循環」、「低碳生活」及「永續經營」等六大面向，長久以來都有獨特的作法，未來將持續環境教育內容更新、低碳旅遊推廣至國際、低碳自治規章的修訂與調整等，期望楓港社區能持續進步，成為屏東縣的低碳示範社區標的。

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