不靠總統光環！ 屏東楓港社區農漁體驗超夯

2019-06-23 23:34

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕枋山鄉楓港社區因為是總統蔡英文老家，這幾年知名度廣為國人熟悉，但當地居民在名氣逐漸響亮後，不依靠總統光環，反而積極投入農漁村的社區特色營造，規劃出四季不同的特色遊程，近年已經成為恆春半島熱門的社區旅遊典範之一。

楓港社區在總統蔡英文當選後，曾引發一波觀光熱潮，新鮮感逐漸消逝後，當地社區居民仍持續透過四季農漁村體驗活動帶動鄉村農特產品，帶著遊客感受深度的總統故鄉旅遊，獲得農委會水土保持局台南分局區域亮點計畫支持，補助「楓港社區食農教育暨農村深度漫遊體驗活動計畫」。

這個四季流程，當地融入洋蔥、芒果、捕魚苗獨有特色，規劃「春風悠遊楓港庄」、「夏捕魚苗效魚哉」、「秋高氣爽賞伯勞」及「戀戀冬陽木炭窯」4個農漁村深度漫遊體驗活動套裝行程，兼具文化、教育、知性、且環保的玩法。

深度體驗活動中，社區找來當地農漁達人沈俊清，示範手拋網及擼魚哉（台語捕魚苗之意），及高齡87歲的「效魚哉」（台語交易數魚苗）達人黃江泉，用傳統吟唱累計方式進行虱目魚苗的計算，讓外地體驗遊客直呼新奇，沒想過總統故鄉有如此多傳統農漁文化。

為了讓遊程體驗更豐厚並引入伴手禮商機，楓港社區也提供展售與行銷的平台，吸引不少返鄉青農研發「洋蔥脆片」、「芒果乾」等產品；「創造1個人來10次，而不是10個人只來1次的社區！」

楓港社區執行長黃隆献表示，總統故鄉新鮮感逐漸消失後，居民都思考著如何創造可長可久的觀光資源，便依節氣與時令生活開發遊成，從傳統農作春天種稻並收成洋蔥，3、4月農閒空檔捕虱目魚苗，秋季收稻並種植洋蔥，再進入下一年度輪迴。

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