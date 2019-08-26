抗議現場民代先內訌 竹北新埔鄉親傻眼

2019-08-26 18:28

［記者黃美珠／新埔報導］抗議現場聲援的民代竟先內訌！新竹縣竹北、新埔交界處某玻璃容器製造業者準備擴場，今天下午包含聲援民代在內共約數10名鄉親聚集在業者大門對面舉白布條抗議，要求業者先做好空污防制再說。沒想到勞動黨籍新竹縣議員羅美文公開要求縣府不得核准其擴廠，還發言說要業者遷廠去工業區時，新埔鎮代會主席王增基突然暴「噴」羅美文說：「他（縣府）可以給他（業者）過嗎？」、「你在講人家的財產，沒道理嘛！」、「搬到你家旁邊可以嗎？」、「你的環保局你要給我管好來啦！」讓在場者都當場傻眼！直到國會黨縣議員吳旭智、民進黨籍竹北市代蔡蕥鍹出來打圓場才重新聚焦。

王增基說，就業問題大過環保問題，如果沒有工作可以做，談環保有何用？縣議員應該好好監督縣府嚴格把關才對，讓工廠有機會改善目前的空污或是廢水排放等問題，畢竟這家工廠以替地方創造了不少就業機會。

羅美文說，工廠本來就應該去工業區開，不能在緊鄰著住宅區、農田處設，所以自然不能讓業者擴廠，而是要業者搬去工業區！一旁的鄉親聞言，有人附和羅美文說法，高喊「我們拒絕農地蓋工廠」！

業者代表張經理說，抗議者所說他們因為空污等被罰是在2015年以前的事情，2016年到2018年，他們投資近4億元做相關的污染防制設備，也已經有相當的成效。民眾抱怨經常聞到的刺鼻、猶如塑膠的酸性異味，跟該廠無關，因為他們的製程所使用的是回收廢玻璃、矽砂、小蘇打粉、石灰石等礦物類的，沒有塑膠。

張經理說，他們在地已經有23年，目前3公頃多的廠房已非農牧用地，未來擴增的1點多公頃也非民眾所說的農牧用地。他們希望能在現有基礎下繼續為地方的繁榮努力，沒有遷廠的打算，也希望能順利通過環評。

這家工廠成立於1970年代，專門製作生產玻璃容器。近來因為擴場而向縣府申請環評，今天下午是新竹縣政府環保局環評審查委員會專案小組的初審會議，會議前先排定到廠區現勘，反對業者的民眾便抓住這個機會到業者大門對面拉白布條，希望環評委員們看到鄉親的心聲。

當地「品閣」社區住戶們說，該廠跟社區僅1路之隔，屢屢飄散刺鼻臭氣造成空氣污染，卻始終沒有具體說明原因和改善方法，甚至語多搪塞，造成住戶鄰近該廠的門窗必須常年緊閉，根本就漠視他們的居住自由和健康。

「佳泰世紀城」社區主委吳炳賢說，他上網去查過，該廠製程所生的廢氣確實有可能影響人的呼吸道健康，也會讓胎兒減重。他們心裡有數想要阻止擴廠，居民猶如螳臂擋車，但是他們周邊社區還是要要求業者說明清楚有哪些配套可以防制空污。

「成隴」社區主委彭兆鵬說，他們希望工廠集中到工業區去！現在因為擴廠的關係，業者的廠房不斷地逼近農田、社區，讓人覺得更不可思議的是，這家業者都已經有污染的事實了，卻還要繼續闖關擴廠，希望能停止擴廠計畫，最終希望業者搬家。

業者廠區附近的農地主徐鏡朋說，業者的成長發展，居民們並不反對。但是現有的疑慮是它的廢水放流入鳳山溪，而目前的煙囪高度所排出了廢氣就剛好面對很多的大樓住戶，導致大家空污的疑慮很深。

另外，業者擴廠後周邊道路如何配套？現在118號縣道就天天塞車了，莊敬北路又是T字路，一旦擴廠，對新埔文山、竹北的竹北、十興、泰和等3個里的區域交通衝擊很大，他希望業者經營發展的同時，也能考慮地方的未來，明確交代相關的配套措施。

蔡蕥鍹說，該廠研發玻璃容器、製造及行銷，也是國內排名第一的茶色玻璃容器製造大廠，主要排放的是硫化物氮化物，名列新竹縣前10大污染源之1，夜晚不時飄出異味，居民長年飽受空污所苦。

她說，因為要擴廠，業者買下周邊包含優良農地在內的特定農業區農牧用地，想藉「產業創新條例」變更農地為工業用地。

此外，該廠廢水放流口以下不到20公里，就是是農田水利會灌溉用水的取水口，但業者在環境影響說明書中卻避重就輕，規避提及。

蔡蕥鍹說，從2007年起該廠就被列管，迄今已經超過10年，2016年到現在被罰繳交近42萬罰款，但被列管期間卻仍不斷有臭味並被檢舉投訴，空氣中時而夾雜塑膠重油味。

所以他們主張舊廠應改為使用低污染能源，重複使用廢水，減少污水排放，縣府環保局不應在舊廠未解除列管及達到環保標準前就同意使之擴廠，應該暫緩環評。

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