東豐快二階環評說明會 石岡區民：拒打隧道 抗爭到底

2019-07-24 16:45

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府今天下午在石岡區公所召開東豐快速道路二階環評公開說明會，大批民眾與會關心，因登記發言民眾尚未講完，市府就結束會議，引發不滿，會中並因民眾意見不同，多次差點擦槍走火、氣氛火爆。石岡區居民對隧道產生疑慮，也擔心農地被徵收後無以為繼，要求市府應保障被徵收地主未來就業就養福利。

石岡反徵收聯合自救會會長李惠慈說，市府目前送環評審查的路線仍以隧道為主，將堅決反對到底，要求朝河床共構方向規劃。

東豐快速道路二階環評公開說明會由建設局長陳大田主持，市府指出，東豐快速道路於2004年進行可行性評估，目前已完成東勢段的4、5標工程，走隧道的1、2標工程，在胡志強市長時因環團抗議，遭訴願會取消，林佳龍上任後重啟環評，最高行政法院又認定其環評結論程序不完備而撤銷，盧秀燕上任後再重啟環評，今天召開說明會，希望在2年內於2021年3月通過環評。

建設局今天簡報指出，東豐快速道路共有4方案，分別為1.走大甲溪北岸與44線共線，但該路線較長，且北岸地質敏感；2.走大甲溪南岸，因利用部分東豐自行車道，對休閒遊憩造成衝擊，引發反對；3.走大甲溪南岸，部分利用台3線走高架，恐造成台3線更加壅塞，且災害發生時無法作為替代道路；4.走大甲溪南岸，以隧道穿過公老坪。

目前市府提送環評審查的路廊方案，以第4方案為主，並將路線盡量往北移，以避免民宅及「美人照鏡」等風水寶地，拆遷戶數從原102戶降低至2戶。

但石岡區梅子里民林月霞說，只要規劃路線未與河床共構，她的農地將被一分為二；還有農友擔心農地被徵收，日後生活無著，也無法領取老農津貼，民眾要求市府應保障被徵收者未來的就業及就養；金星里反隧道自救會總幹事張相泉則說，金星里為順向坡，開闢隧道恐造成金星里淪小林村第二，堅決反對開隧道。

東勢區下新里長劉發現及台中市議員冉齡軒服務處主任廖國泰，因表態支持市府規劃，要石岡區民犧牲小我、成全大我，引來石岡區民群情激憤，現場叫罵，衝突一觸即發，員警趕緊上前將相關人員拉開，才未爆發意外。

不過，說明會從下午1點開到3點，時間到，市府即結束會議走人，10多名登記發言者仍未發言，認為市府不尊重民意，相當不滿；陳大田則說，已多增加5人發言。

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