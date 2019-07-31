衛福部南港大樓重建案 環評通過

2019-07-31 21:33

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市環評會昨審查衛福部在南港區捷運昆陽站附近的大樓原地重建計畫，包括Ａ區「食藥署國家級實驗大樓暨行政及訓練大樓」與Ｂ區「疾管署防疫中心」，最後兩案都通過環評。

環評會昨審查衛福部在南港區捷運昆陽站附近的大樓原地重建計畫，Ａ區食藥署實驗暨行政大樓預定在2020年施工，工期為4.5年；防疫中心則預計2023施工，工期約4年。本案雖在昨天通過環評，環評委員、研考會仍針對交通、再生能源、感染性氣體等方面提出建議。

環委黃台生指出，大樓在施工期間會有大型車輛進出，可能會對昆陽路交通、行人安全造成影響。環委鄭福田也希望開發單位，可以落實感染性氣體處理。研考會認為，兩棟大樓沒用到再生能源、綠色能源，希望將其納入。

對於環委與北市局處所提之建議，開發單位承諾會定期檢查路面、派管制人員交管，並將大型車輛避開上下班課尖峰時間，以降低對人民安全的影響。開發單位也嚴加訂定硫化物、水溫、氰化物、總汞等19項水質檢測項目，兩棟大樓都會爭取黃金級綠建築，未來也會在大樓屋頂設置太陽能板。

環評會也指出，由於大樓地基有歷史建築，因此要求開發單位，依文資法第34條提送新建計畫說明、建築保護計畫及監測資料給文化局。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法