拚觀光 658線國道公車延駛大安濱海樂園

2019-08-26 17:16

〔記者張軒哲／台中報導〕拚觀光！658線國道公車自9月1日起延駛至大安濱海樂園，市議員吳敏濟26日邀市府人員在園區起點站舉行通車說明會，他自費印製數萬份時刻表分贈市民，鼓勵居民及前往園區的遊客多多利用便捷的公車服務，改善交通，促進大安的觀光發展。

大安區位處台中市西北邊陲，交通不便。吳敏濟指出，3年爭取大安新幹線658線行駛國道，大幅縮短往來市區的時間，上學、上班、就醫、洽公及購物都十分方便。大安濱海樂園附近的福住、海墘等里居民也盼望享有相同的便利。但因入園的北汕路狹窄，公車進出不便而未能實現。

隨著北汕路擴寬克服交通瓶頸，加上北汕溪南岸的大安媽祖園區完工，直達公車的需求更為殷切。吳敏濟召集會勘，公運處及業者均同意將自大安區公所發車的658主線向北延至濱海樂園來發車。

公運處綜合規劃課長陳勁安指出，交通局瞭解地方上殷切期盼658線公車延駛到濱海樂園，過去礙於進園的北汕路狹窄，公車難以進入迴轉，因此才未辦理延駛。自9月1日起，每天雙向共有30個班次，往來惠文高中與大安濱海樂園，享有10公里內免費的優待。另外，副線海墘國小發車往返惠文高中，每天雙向也有26個班次。

福德社區發展協會理事長林明要指出，658延駛到大安濱樂園，獲益最大的就是老人和學生，無論是到大醫院看病，或是到國高中就學都十分方便。大安區公所主秘許宏綺表示，大安濱海樂園沒有直達公車，舉辦活動時交通一直是個問題，特別是每年舉辦砂雕音樂季，觀光人潮接駁不便，有了直達園區的658公車之後，希望遊客多多利用便捷的公車服務來大安遊玩，促進當地觀光發展。

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