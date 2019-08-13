大安濱海樂園露營區 百大婚紗私房景點

2019-08-13 20:10

〔記者張軒哲／台中報導〕好美喔！台中海線除了高美濕地夕照聞名，大安濱海樂園夕陽、藍天、沙灘，還有今年奇幻積木造型貨櫃相當吸睛，正籌備婚禮的新人米先生與廖小姐今天前往大安海濱拍婚紗，極力推薦新人到大安拍攝浪漫的婚紗照。

海邊，一向最浪漫婚紗照場景，百大婚紗景點大安濱海樂園露營區，今日下午有一對佳偶，享受大安的美麗景象與欣賞沙雕藝術作品，更選為拍攝婚紗美照的第一站，米先生指出，大安選擇這裡拍攝一生一次的婚紗美照，除了有大安出名的夕陽、湛藍的藍天、無際的沙灘入景，還有露營區的奇幻積木造型貨櫃營位與觀海景樓可以盡情拍攝，極力推薦每對新人來到百大婚紗的私房景點-大安濱海樂園露營區拍婚紗照。

大安濱海樂園在2019大安沙雕音樂季為期23天的活動，讓民眾搶先遊玩大安濱海樂園露營區，廣受民眾的好評與熱烈討論，日後於正式營運後，歡迎親子家庭、新婚佳偶、大小朋友一同來體驗與自然共宿。

觀旅局長林筱淇表示，大安濱海樂園除了有兩座露天游泳池、露營區，大安海灘更是平坦寬闊、海水湛藍，退潮時露出綿延數百公尺的大片沙灘，提供市民最佳清涼消暑去處，歡迎大家來到大安玩沙戲水、風箏衝浪、與大安濱海露營區拍照打卡、觀察螃蟹生態，還可以順遊大臺中唯一水筆仔林「紅樹林生態園區」體驗生態之美、溫寮溪出海口南岸的龜殼生態公園、「大安水蓑衣生態教育園區」、高美濕地、大甲鎮瀾宮、忘憂谷等甲安埔海線輕旅行景點，度過悠閒的假期。

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