台中育兒津貼還有1萬多人未申請 沒申請快來

2019-08-25 07:43

〔記者陳建志／台中報導〕中央從今年8月1日起，針對家中2到4歲未就讀公立、非營利或準公共幼兒園的幼兒，每月補助2500元的育兒津貼，全台中市有5萬6千多位幼童符合資格，但需向各戶籍所在地的區公所提出申請才可請領津貼，截至週五全市已有8成幼兒家長完成申請，市府提醒還沒申請的一萬多位幼童家長，9月底前到戶籍地公所申請，都能追溯到8月，並記得帶身分證、戶口名簿、郵局存簿影本、印章，才不會白跑一趟。

市府教育局表示，今年8月1日起，全國全面實施2到4歲育兒津貼，未就讀公立、非營利或準公共幼兒園的幼兒，以及家庭綜所稅率未達20％，且父母未領取育嬰留職停薪津貼者，每人每月都可請領2500元育兒津貼，第3名以上子女可再加發1000元。

因育兒津貼必須在幼兒戶籍所在地公所請領，從8月1日起，全市各區公所都湧進申請的家長，太平區公所社會課長蔡淑玲表示，太平符合資格的幼兒約4900人，從8月初就有大批家長來申請，發現未帶齊證件，還有拿郵局以外的金融存簿來申請，是目前較常碰到無法完成申請的原因。

大里區公所社會課長陳文幸則說，大里區符合的幼童約4500人，目前已有3600多人完成申請，比率達8成，提醒家戶所得在70萬元以下的家庭，市府還加碼補助每年最高3萬元。

太平區長許貴芳認為，部分幼童因隔代教養，或者父母在外地工作，並不清楚此項津貼的申請程序，為了讓所有符合資格的幼兒都能領到，9月底申請期限快到期前，考慮逐一通知尚未領取的幼兒家長。

市府教育局幼教科專員陳威禎表示，全市符合請領育兒津貼幼童為5萬6300多人，截至週五已有4萬5100多人完成申請，比率達8成，呼籲還有2成，共1萬多位未申請的幼兒家長，把握時間在9月底前完成申請，就能追溯到8月發放，否則10月之後再申請，就只能從當月開始請領取津。

陳威禎並說，當初考量郵局服務據點最多，因此統一從郵局帳戶發放，提醒民眾可到公所或市府教育局下載申請表，並備妥身分證和有申請幼兒資料的戶口名簿、、郵局存簿影本、印章到公所申請。

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