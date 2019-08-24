白鹿漸遠！ 花蓮、台東、南投解除陸上警報

2019-08-24 21:06

〔記者楊綿傑／台北報導〕輕颱白鹿持續遠離，中央氣象局稍早解除花蓮、台東、南投等地陸上颱風警報，但提醒包括高雄、屏東、花蓮、台東仍有豪雨發生機會，且隨颱風外移，外島澎湖、金門也要嚴防強風豪雨，台灣本島估計深夜凌晨陸續解除陸警。

氣象局最新預報資料指出，今天20時30分白鹿的中心位置在澎湖的西南方約90公里海面上，目前以每小時22公里速度，向西北西進行，受地形影響，近中心最大風速每秒28公尺，相當於10級風，瞬間最大陣風每秒35公尺，相當於12 級風，七級風暴風半徑150公里，預計此颱風強度未來有持續減弱、暴風範圍亦有稍縮小的趨勢。

氣象局表示，隨颱風移動，花蓮、台東、南投已經大致脫離陸上警戒範圍，不過屏東、高雄、台南、嘉義、雲林、彰化、澎湖及金門地區仍在警戒範圍，應嚴加戒備並防強風豪雨。

氣象局也持續針對17縣市發佈豪大雨特報，豪雨特報包括花蓮、台東'

屏東；大雨特報部分包括新北、桃園、竹縣、苗栗、台中、南投、雲林、嘉縣市、台南、高雄、宜蘭、澎湖、金門等。

在風力與雨量部分，近2日出現較大累積雨量地區包括花蓮縣六十石山543毫米、屏東縣西大武山461毫米、台東縣金針山450毫米、南投縣丹大257毫米、高雄市南天池254毫米、宜蘭縣太平山238毫米。出現較大陣風區域則有蘭嶼14級，綠島12級，大武、彭佳嶼、東吉島11級，台東、新屋、鞍部、蘇澳、台南、金門10級。

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