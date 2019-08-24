銀光記憶寶盒展 長者珍貴記憶無價

2019-08-24 15:19

〔記者何玉華／新北報導〕每年8月的最後一個週日是祖父母節，銀光未來創新協會與10家熟齡設計新創團隊為長者打造專屬的「銀光記憶寶盒」，即日起至9月2日在新北市銀光未來館3樓舉辦特展，鼓勵更多人為父母打造專屬紀錄生命故事的記憶寶盒。

新北市副市長謝政達率社會局長張錦麗、衛生局長陳潤秋、農業局長李玟等人出席，謝政達說，新北市老人已突破56萬人，日前剛成立獅子軍要來照顧失智的長者；協會的創新照顧設計，未來也會成為市府的行動方案，希望更多人一起來關心長輩。

銀光未來創新協會理事長許育寧表示，父母會日益衰老，子女要及時說愛、用心陪伴，協會透過10家熟齡新創團隊，設計各項方案，透過遊戲、懷舊輔療之旅，來喚醒長輩的記憶，為他們保存人生最美好的回憶。

台灣臨床失智症協會理事長胡朝榮表示，「記憶」有動詞和名詞，長輩的動詞記憶會先不見，接著名詞記憶也會消失，照顧的家屬不要感到挫折、傷感和絕望，要用愛和包容，為長輩們找回記憶。

佈老志工葉翠媚為95歲的婆婆黃顧月娥製作的寶盒是生命繪本，裏頭都是家人帶她出遊的照片，包括合歡山、梅山車站等，這些點滴彙集成冊，成為黃顧月娥最愛的收藏；另一名為75歲外婆陳素蘭製作繪本的吳宜臻說，外婆曾當選新店市模範母親，當時的獲獎照片和結婚照，至今讓她念念不忘，也是繪本最重要的元素。

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