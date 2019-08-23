走西濱注意！彰化─台中路段 24、25日分段封路施工

2019-08-23 20:04

〔記者張聰秋／彰化報導〕用路人請注意了！台61線西濱快速公路彰化到台中梧棲路段，明天（24日）、後天（25日）同時有路面刨除和路面檢檢工程進行，配合施工必要，這2天將分段封閉施工道路，先封北再封南，公路總局第2區養護工程處呼籲用路人提前改道行駛。

彰化工務段段長蔡宜宏指出，這2天開車行經彰化、台中沿海鄉鎮，儘量走平面道路，不要上高架的快速公路，避免因封路中途又要繞路，減少開車「上上下下」的麻煩。

蔡宜宏說，24日早上6點到25日深夜11點，台61線福興到鹿港北上路段進行路面刨除重鋪柏油工程，同一時間，24日早上8點到傍晚5點北上路段洋厝到伸港路段進行路面品質施工檢測作業，同一北上路段伸港到台中龍井及龍井到梧棲，也從24日早上8點到下午1點進行工程檢測和路面刨除施工，換言之，24日白天，彰化福興到台中梧棲，分別有施工和路面檢測進行，用路人要避免一下走高架一下又要下匝道改走平面道路，24日最好避開台61線北上福興到梧棲路段。

除了北上封路，南下伸港到洋厝路段，也從25日早上8點到傍晚5點，配合工程檢測也須封路，當天下午1點到傍晚5點，龍井到伸港南下路段進行工程檢測，也就是說，25日南下路段從龍井到洋厝路段，沿線封路施工。

白鹿颱風路徑已往南偏移，彰化地區今天白天到晚上似乎感覺不出颱風即將來襲的跡象，蔡宜宏說，除非颱風帶來下雨，遇雨工程順延進行，相關施工動態訊息，可由路總局智慧化省道即時資訊服務網，或收聽警廣台中分台路況廣播（FM94.5）。

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