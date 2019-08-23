走西濱注意！彰化─台中路段 24、25日分段封路施工
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台61線西濱快速公路彰化路段近來密集進行路面刨除重鋪柏油和工程檢測作業，施工路段會封路，彰化工務段籲請用路人改道行駛。（彰化工務段提供）

台61線西濱快速公路彰化路段近來密集進行路面刨除重鋪柏油和工程檢測作業，施工路段會封路，彰化工務段籲請用路人改道行駛。（彰化工務段提供）

2019-08-23 20:04

〔記者張聰秋／彰化報導〕用路人請注意了！台61線西濱快速公路彰化到台中梧棲路段，明天（24日）、後天（25日）同時有路面刨除和路面檢檢工程進行，配合施工必要，這2天將分段封閉施工道路，先封北再封南，公路總局第2區養護工程處呼籲用路人提前改道行駛。

彰化工務段段長蔡宜宏指出，這2天開車行經彰化、台中沿海鄉鎮，儘量走平面道路，不要上高架的快速公路，避免因封路中途又要繞路，減少開車「上上下下」的麻煩。

蔡宜宏說，24日早上6點到25日深夜11點，台61線福興到鹿港北上路段進行路面刨除重鋪柏油工程，同一時間，24日早上8點到傍晚5點北上路段洋厝到伸港路段進行路面品質施工檢測作業，同一北上路段伸港到台中龍井及龍井到梧棲，也從24日早上8點到下午1點進行工程檢測和路面刨除施工，換言之，24日白天，彰化福興到台中梧棲，分別有施工和路面檢測進行，用路人要避免一下走高架一下又要下匝道改走平面道路，24日最好避開台61線北上福興到梧棲路段。

除了北上封路，南下伸港到洋厝路段，也從25日早上8點到傍晚5點，配合工程檢測也須封路，當天下午1點到傍晚5點，龍井到伸港南下路段進行工程檢測，也就是說，25日南下路段從龍井到洋厝路段，沿線封路施工。

白鹿颱風路徑已往南偏移，彰化地區今天白天到晚上似乎感覺不出颱風即將來襲的跡象，蔡宜宏說，除非颱風帶來下雨，遇雨工程順延進行，相關施工動態訊息，可由路總局智慧化省道即時資訊服務網，或收聽警廣台中分台路況廣播（FM94.5）。

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