西濱快速道路觀新段 最快9月起區間測速抓超速

2019-07-27 13:45

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市政府警察局交通大隊在台61線道（西濱快速道路）觀音、新屋路段增設「區間測速」設備，最快9月起就會取締超速，最高可開單重罰2萬4000元，警方說，取締路段為5.28公里長，用路人行駛其間只要低於3分30秒，就可能超速。

目前警方取締超速，多採用固定桿或活動式測速執法設備，雖能精準偵測車速，但多數用路人掌握了測速執法設備地點後，僅會在接近測速執法設備前降速。警方希望有效遏止超速違規，並配合交通部極度重視的「速度管理」，選擇西濱快速道路為桃園市首度實施區間測速的路段。

警方斥資600萬元，在西濱快速道路的北上52.430公里處到47.150公里處，與南下47.250公里處到52.530公里處，共設置了可辨識車牌的8支測速錄影設備，作為區間測速的起點與終點，預計8月間可完工，經過1個月的宣導期後，就會正式上路取締超速。

區間測速的北上與南下路段同樣為5﹒28公里長，警方說，該路段時速限制為90公里，用路人若維持時速90公里，行經該路段約需3分32秒，時間愈短、超速愈嚴重，若是用路人行經該路段只花了2分50秒，時速已超過110公里，將可能因超速20公里被警方逕行開單告發。

警方提醒，依據「道路交通管理處罰條例」，用路人超速將可處1200百元以上、2400元以下罰鍰，若用路人行車速度超過規定的最高時速60公里，還更可能被重罰6000元以上、2萬4000元以下罰鍰，用路人千萬不要為了搶快，跟自己的錢包過不去。

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