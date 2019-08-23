台中監獄附近發現大量廢棄物 民代抨擊盼速揪元凶

2019-08-23 19:09

〔記者許國楨／台中報導〕台中市南屯區春社里幅員廣闊，昨天被人發現在台中監獄附近一處空地遭不肖業者傾倒垃圾，現場髒亂遍佈，市議員張耀中、黃守達和春社里長李志洋今天到現場勘查，發現棄置的大多數是機車材料零件，懷疑是特定回收業者所為，已通報市府環保局前來清理並儘速揪出元凶。

張耀中說，春社里區域十分廣闊，居住人口多集中在嶺東周遭，近望高寮和監獄園區附近則鮮少有人居住，犯案者應是看中這點，才敢大膽於中台路73巷口的空地傾倒廢棄物，而空地本應有鐵片圍籬當大門，但至現場發現鐵片已不翼而飛，致使凶手輕易將車輛駛入傾倒。

而之前雖有抓到他案偷倒廢棄物行為人，也都已判刑或司法程序進行中，但因為罰則過輕且還能獲得緩刑，行為人疑似又多為人頭戶，對於意圖破壞環境的人士或公司，毫無嚇阻作用，市府這次一定要清查到底，徹底杜絕不法業者。

里長李志洋說，該里常被不肖業者傾倒垃圾，拜託市府能夠多在鄰近路口裝設完整監視器系統，除延長治安防線，也讓有心人士不敢亂倒廢棄物。

黃守達指出，回收業者在閒置空地置放事業廢棄物，不能接受這是台中人應有的城市水準，要求環保局和警察局要共同重視此案揪出元凶嚴懲不貸，並查明業者有無廢棄物回收業者資格？是否借牌使用？又或者收取的事業廢棄物多半往何處去消化？

對此，環保局稽查大隊表示，目前已依相關跡證調車籍資料，但一旁廣播電台監視器非常老舊模糊不清，已向警方報案調閱監視器，進一步揪出偷倒業者究辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法