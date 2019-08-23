石虎列車出包設計師道歉了！自爆圖是用買的

2019-08-23 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕交通部觀光局斥資300萬元打造的集集彩繪列車出包，旅美設計師江孟芝設計的車身石虎彩繪被外界批評完全沒有石虎特徵，江孟芝今天凌晨開直播回應，除了向網友道歉，還說是用Leopard cat當關鍵字，搜尋並購買圖庫，再度引發爭議。

江孟芝直播指出，當時是她想要增加石虎的構想，在時間緊迫下，用「Leopard cat」當關鍵字找了很多圖庫，由於想要簡潔風格跟車廂搭配，因此選了這個樣式。江孟芝表示，這兩天有跟很多學者專家討論，在這個細節上確實是她沒有把關，並說自己這幾天很自責，真的是很抱歉，在細節上沒有把關好。

江孟芝說，一開始的想法是用關鍵字下去蒐石虎的圖庫並購買，因此沒有版權使用的問題，但自己在細節上有所疏忽，未來會把石虎這個元素留到特生中心的列車。

這番道歉再度引起網友熱議，許多人砲轟「買圖就算了 那根本不是石虎」、「設計不是設計，石虎不是石虎」、「重點是買的就是買的她還說那是自己設計的啊」、「很不用心的設計，連石虎長怎樣都沒求證，直接買圖反轉貼上」、「小學生都知道這不是石虎」。但也有粉絲力挺她「認錯的勇氣！」、「使用商業圖庫是很合理的哦！」

本報報導，另外列車字體也爆出侵權爭議，車廂內採用的康熙字典體早在2013年前就被買斷，不提供商業使用。觀光局表示，事前真的不知情，由於4節車廂共有4到5處有使用該字體，面積並不大，目前仍在討論如何處置，現階段將先保留字體不動。

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