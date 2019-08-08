石虎公園工程案疏失 監院糾正苗縣府等單位

2019-08-08 11:46

〔記者謝君臨／台北報導〕目前數量不到700隻的石虎，保育等級為「瀕臨絕種」；經統計，7年來石虎路殺事件共82件，其中有61件位於苗栗縣；然而，獲經濟部水利署7200萬元補助的「苗栗縣卓蘭鎮大安濕地公園亮點計畫」（石虎公園案），經監察委員王幼玲調查後發現涉有疏失，提案糾正經濟部水利署、苗栗縣政府、卓蘭鎮公所。

王幼玲表示，石虎為我國僅存原生貓科動物，每一隻都非常珍貴；然而，今年7月間，在6天內就發生4起路殺事件，地點均在苗栗140縣道，其中2起案發地甚至相同；王說，遭路殺的石虎很多是覓食後正要通過馬路遭撞擊死亡，也有懷胎中或是哺乳中的母石虎遭路殺，顯示石虎棲地的保育刻不容緩。

王幼玲調查，卓蘭鎮公所承包商於去年2月起進行石虎公園工程，陸續開挖整地、剷除既有植被，現地呈現土壤砂石裸露狀態。

糾正案文指出，水利署復核本案，審查委員於歷次會議均提出應盤點石虎活動情形、避免硬體工程，以利研擬生態補償措施等意見，但實則已屆工程決標期限，審查徒具形式；且明知已有石虎路殺事件，於未有生態補償措施下審核通過。

此外， 苗栗縣政府為提案單位，就卓蘭鎮公所提報「產業效益5億元、觀光效益2.5億元及5萬人次遊客量」預期效益照單全收，未核實審查；明知鄰近140縣道有多起石虎路殺事件，仍忽視石虎於大安溪流域覓食習性，未能責成該公所辦理生態補償措施，也未於工程全生命週期落實生態檢核，核有疏失。

另，卓蘭鎮公所為執行單位，提報超乎預期的效益評估，遭批破壞石虎棲地；且明知140縣道有多起石虎路殺事件，卻於檢核表記載「無關注物種」，無相關生態補償措施即逕予發包施工，現況三面光溝渠反成動物陷阱、泥沙逕流漫淹、水池優養化，且恐無法負擔後續電燈及維護管理費用等情，顯有疏失。

再者，卓蘭鎮公所獲悉本案牽涉石虎棲地，開工後經苗栗縣政府裁示應檢視修正工程內容，未立即停工、保留綠地，仍持續辦理基礎整地及挖方作業，至破壞現地後始被動研議改善方案，「顯非不能也，是不為也」，核有怠失。

王幼玲指出，有鑑於石虎路殺事件頻傳，顯見各級道路設計對石虎確有威脅，有立即改善缺失的必要，交通部公路總局、水利署、林務局及苗栗縣政府應依道路結構、周邊環境提出改善對策並採取必要措施，克盡保育瀕絕動物職責。

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