北市動物園添新成員 小帥哥石虎「小魚」入住新家

2019-08-09 17:02

〔記者蔡亞樺／台北報導〕透過林務局所支持的野生動物收容中心橫向聯繫，以及與屏東科技大學野保所進行的域外保育合作研究，石虎「小魚」搬進台北市立動物園的台灣動物區，很快適應了新家。動物園明日舉辦「2019動物夏夏叫-瀕危動物奧運會」，安排「石虎之夜」活動，在台灣動物區舉行Keeper’s Talk，保育員大方分享有關「小魚」的故事。

石虎是臺灣現存唯一的本土貓科動物，體色為灰褐色，身上有黑褐色斑點，體型略大於家貓，耳背上的白斑則是與家貓分辨的特徵。石虎白天多在樹洞或岩穴中休息，喜歡在晨昏和夜晚活動，傍晚才開始外出獵食，因此動物園內偶爾會聽到遊客抱怨看不到動物的身影。

園方指出，石虎身上的斑紋與周遭樹蔭、仿岩的顏色相近，若靜止不動時，難以分辨。「小魚」最喜歡待在面對遊客步道的仿岩上休息，仿岩部分被綠色植被所覆蓋，只要找到這塊植被就有機會看到「小魚」休息的身影，經過台灣區可以仔細看看，說不定牠就眼前舒適的休憩。

動物園舉辦「2019動物夏夏叫-瀕危動物奧運會」，在7、8月的8個週六（7月6日至8月24日），夜間延長開放至9點，從晚上5點開始在大門舞台前有各種活動。

園方表示，明天主題正是「石虎之夜」，親子一起參加「Zoo伸展台」舞台競賽活動，比比看誰可以跟石虎一樣，透過敏銳的聽覺秒懂題目後找到答案、運用靈活身手達成指定動作、加上迅速的反應與隊友互相幫助完成目標，有機會獲得價值超過千元的動物好禮。

除了有趣的舞台競賽，園方表示，明晚7點在台灣動物區石虎戶外活動場旁，保育員為大家帶來Keeper’s Talk，聊聊石虎的故事，還能跟親朋好友比比眼力，看誰能先找到「小魚」的帥氣身影，全程聽完Keeper's Talk的遊客，就可以獲得當週主題動物徽章。

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