鼻酸！石虎中捕獸套索 雙腳、尾巴嚴重腐爛安樂死

2019-08-01 17:21

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕有熱心民眾發現，苗栗縣山區有石虎被捕獸套索困住嚴重受傷，送醫治療，牠兩隻後腳和尾巴都已嚴重腐爛，雙腳都無法救回，獸醫評估後，只能忍痛將牠安樂死。苗栗縣農業處自然保育科證實，7月份的確發生這樣的案例，也是第一次發現石虎受困捕獸套索。

農業處自然保育科說，今年因路殺死亡石虎已達14隻，而這次石虎中捕獸套索受傷，送往特生中心後，獸醫考量狀況後安樂死，若算進去，今年已有15例石虎因路殺等外力死亡。

苗栗縣農業處自然保育科呼籲，使用捕獸夾、山豬吊或套索等，已經違反野生動物保育法與動物保護法，都有刑事責任，呼籲民眾切勿使用，以免導致無辜的動物受傷甚至死亡。

至於是否有何辦法解決，縣府自然保育科指出，目前只能依賴警方取締，畢竟縣府並無巡山員，而配置巡山員的林務局僅負責其所轄林班地範圍，要合作有難度。

臉書粉絲專頁「石虎保育大使 阿虎加油 」指出，中套索的石虎為母石虎，發現時兩隻後腳和尾巴均已嚴重腐爛，兩腳已經無法救回，讓人難過。

而根據型值測量和採樣，「石虎保育大使 阿虎加油」發現這隻母石虎曾有繁殖紀錄。不少保育人士也說，希望能遏止相關陷阱，避免繼續發生悲劇。「石虎保育大使 阿虎加油」說，套索等工具取得並不困難，需盡快找出對策面對才是解決方法。

苗栗縣被推估為石虎族群最大棲地，但是近來屢傳時虎遭路殺，之前甚至同一條道路一週內有3次路殺紀錄，讓人惋惜，這次又首見誤中套索案例，也顯見保育石虎刻不容緩。

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