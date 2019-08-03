保育也有好康！苗縣友善石虎 獎金最高10萬元

2019-08-03 16:25

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣是石虎棲息地，縣府獲農委會核定友善石虎生態服務給付試辦計畫，以通霄鎮為指定試辦區，友善石虎可獲1萬到10萬元獎勵金；另全縣各鄉鎮市家禽經證實有疑似遭石虎危害，在不危害石虎生命為前提，有3千元補償金，經證實有石虎，則有1萬元；縣府農業處預計8月底公告實施。

縣府農業處表示，經多次爭取，農委會於7月1日核定友善石虎生態服務給付試辦計畫，以通霄鎮為指定試辦區。凡通霄鎮內農友，只要不使用除草劑、毒鼠藥、獸鋏，並符合農藥安全檢出規範，每公頃農地核發2萬元獎勵金；如願意配合本府架設相機監測，拍攝到石虎影像，每個案區域再核發1萬元獎勵金。

另，通霄鎮內政府立案的社區成立巡守隊，協助巡守已知石虎之棲地、通報及協助拆除違法獵具、石虎保育宣導、協助設置家禽場域圍網等石虎保育相關工作，每年可獲得6萬元獎勵金；巡守範圍內，配合縣府架設自動相機，拍攝到石虎影像，再核發10萬元。

農業處指出，另縣內各鄉鎮市民常遇野生動物入侵家禽放養場情形，以往家禽損失無法獲得補助，未來縣府公告後，放養家禽場域，若疑似石虎動物入侵危害家禽，不危害石虎生命，立即通報本府處理者，並經縣府勘查有危害事證，在危害動物未明前，先發給3千元；若經府評估後續有架設相機監測之必要，願意配合監測者，在3個月期間內若拍攝到石虎出現，再核發1萬元獎勵金，每場域以1次為限。

農業處表示，縣府已向林務局提送計畫書，核定後會立即辦理公告受理申請，預計8月底公告，詳情可洽農業處自然生態保育科，037-559272。

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